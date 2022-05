Les ambulanciers réclament une hausse de leur rémunération pour les transports non-urgents

Les services d’ambulanciers ont mené ce jeudi des actions de protestation en Flandre pour réclamer une majoration de leurs tarifs pour le transport non-urgent de patients. Ils affirment que ces tarifs ne correspondent plus au coût réel de leur travail et voulaient appliquer ce jeudi un tarif plus élevé pour certains patients. Le ministre flamand de la Santé et du Bien-être Wouter Beke a qualifié cette action d’irresponsable et appelé au dialogue. De nombreux transports non-urgents de patients en ambulance qui devaient avoir lieu ce jeudi ont été postposés ou facturés à un prix bien plus élevé.