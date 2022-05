Près de la moitié des Flamands en faveur d’un boycott du gaz russe, même si cela coûtera plus cher

Près de la moitié des Flamands se montre favorable à un boycott du pétrole et du gaz en provenance de Russie, en guise de mesure contre l'invasion russe en Ukraine. Un tiers d’entre eux soutient par ailleurs l'idée d'envoyer des troupes terrestres belges en Ukraine. C'est ce qui ressort des résultats de "De Stemming", une enquête menée menée par les universités d'Anvers et de Bruxelles auprès de plus de 2.000 Flamands, à la demande de VRT NWS et du quotidien De Standaard.