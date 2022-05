Un convoi quitte la caserne de Pelt avec de l’aide pour les pompiers ukrainiens

Vers 9h ce jeudi matin, une longue file de voitures logistiques, de camions pompiers et d’ambulances remplis de matériel quittait la caserne de Pelt, dans le Limbourg. "Avec le Réseau Pompiers - qui regroupe les 20 zones d’urgence flamandes - nous avons lancé un appel et récolté beaucoup de choses", indique le pompier Niels Bouwens. "Nous avons ainsi maintenant 300 combinaisons de pompiers, mais aussi des casques et des bottes. C’est le type de matériel dont nos collègues ukrainiens ont besoin pour éteindre des incendies".

"L’Ukraine a demandé officiellement de l’aide et fait une liste des besoins primordiaux. Il s’agit notamment d’ambulances, de camions pompiers et de gilets pare-balles. Nous emportons donc aussi ces gilets et laisserons les camions à nos collègues ukrainiens", expliquait Bouwens à Radio 2. "Le matériel vient des quatre coins de Flandre et a été minutieusement contrôlé. Certaines choses sont de seconde main mais encore en bon état, d’autres sont neuves et inutilisées".

Niels Bouwens et nombre de ses collègues sont inquiets face à la situation en Ukraine. "Malheureusement, plus de cent casernes ont déjà été bombardées en Ukraine et de nombreux collègues pompiers sont décédés. Ils sont abattus alors qu’ils tentent de secourir des gens, souvent sans être protégés. C’est terrible et le cœur de tous les pompiers ici saigne. Nous voulons faire notre quote-part pour aider grâce à cet envoi d’un convoi d’aide".

Le convoi ira avec douze chauffeurs jusqu’à la frontière polonaise-ukrainienne, vers un point où est rassemblée l’aide humanitaire. Celle-ci sera acheminée de là vers l’Ukraine. Le convoi venant de Pelt devrait arriver à destination dans deux jours.