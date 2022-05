De Croo est-il encore l’homme politique le plus populaire ? Ivan De Vadder analyse les intentions de vote des Flamands

Une étude réalisée à la demande de VRT NWS et du quotidien De Standaard, et effectuée en ligne auprès de 2.064 Flamands par les universités de Bruxelles (VUB) et d’Anvers, révèle que si des élections devaient avoir lieu demain le parti démocrate-chrétien flamand CD&V deviendrait le plus petit en Flandre. Les libéraux flamands d’Open VLD doivent également se faire du souci, tandis que le parti d’extrême-droite Vlaams Belang resterait le plus grand dans le nord du pays. L’homme politique qui récolterait le plus de votes de préférence est Bart De Wever, président de la N-VA, et non plus le Premier ministre De Croo. Le journaliste politique Ivan De Vadder tire les premières conclusions de l’étude baptisée "De Stemming".