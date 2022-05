Le Concours Reine Elisabeth retrouve son public passionné: l'édition 2022 pour violoncelle a débuté

Pendant la première épreuve, chaque candidat violoncelliste jouera une sonate de Boccherini avec accompagnement de violoncelle, le 1er mouvement de la Sonate pour violoncelle seul d'Ysaÿe ainsi qu'une œuvre moderne avec accompagnement de piano. La semaine suivante, ce sera la demi-finale. Les 24 musiciens sélectionnés seront alors accompagnés par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Vahan Mardirossian. Ils interprèteront notamment l'oeuvre "Wie aus der Ferne" du compositeur belge Daan Janssens.

La finale, quant à elle, se tiendra du 30 mai au 4 juin à Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar) avec le Brussels Philharmonic placé sous la direction de Stéphane Denève. Les douze finalistes auront d'abord passé chacun et chacune une semaine à la Chapelle musicale Reine Elisabeth de Waterloo pour préparer, sans aucune aide extérieure, l'oeuvre pour violoncelle et orchestre imposée à l'ultime épreuve, commandée au jeune compositeur allemand Jörg Widmann. C'est aussi cela qui fait la spécificité et la grande difficulté du Concours Reine Elisabeth.

En tant que président du jury, Gilles Ledure ne vote pas, mais il a une idée précise des qualités qui permettent à un artiste de briller. "On cherche des musiciens complets, intelligents, qui parviennent à nous surprendre avec un répertoire qu'on croit connaître", dit-il.

Certaines œuvres permettent d'ailleurs plus que d'autres de révéler ces qualités. Les candidats ont l'occasion de choisir une partie des pièces présentées, une autre manière de se démarquer. "J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce qui est proposé. Les candidats se sont montrés innovateurs et ouverts, choisissant aussi un répertoire moins connu. On attend aussi cette approche." Au-delà de la compétition, reste une constante au fil des années : la joie de "découvrir des talents" et d'écouter leur musique.