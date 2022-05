Le virologue Steven Van Gucht devient citoyen d'honneur de Denderleeuw

La ville de Denderleeuw, en Flandre orientale, a nommé jeudi soir le virologue Steven Van Gucht (photo) citoyen d'honneur de la commune. Van Gucht - virologue à l’Institut de santé publique Sciensano et porte-parole interfédéral Covid-19 - vit à Denderleeuw depuis plus de 15 ans et reçoit ce titre "parce qu'il a acquis une grande notoriété en Flandre mais aussi à l'échelle nationale et internationale", a déclaré le bourgmestre Jo Fonck (Vooruit). "Il est un ambassadeur parfait pour notre commune".