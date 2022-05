Les tensions entre Flamands et francophones sur des thèmes communautaires se raréfient

Maxime Vandenberghe a voulu savoir si les différentes réformes de l'État ont augmenté ou diminué les tensions entre Flamands et francophones. Ses recherches montrent que le nombre de conflits communautaires est en baisse. Ces conflits sont en général liés à des tensions linguistiques et culturelles, mais aussi sociales et économiques.

"Une série de facteurs peuvent influencer le nombre de conflits au sein d'un gouvernement, comme la composition d'une coalition et le contexte économique. Il semble probable qu'il existe un lien entre les réformes de l'État et la diminution progressive du nombre de conflits communautaires", a constaté le doctorant de l’Université de Gand (Flandre orientale).

Il convient également de noter, précise De Morgen, que depuis la sixième réforme de l'État (photo principale) en 2011 une période de calme sans précédent a été observée au niveau communautaire. Vraisemblablement parce qu'une série de compétences sensibles ont entretemps été transférées aux entités fédérées.