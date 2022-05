Sammy Mahdi à nouveau candidat à la présidence du CD&V

Le sondage commandé par VRT NWS et le quotidien De Standaard aux universités bruxelloise et anversoise VUB et UA indique que le CD&V deviendrait la plus petite formation de Flandre avec 8,7% des intentions de vote, si des élections devaient avoir lieu demain. Joachim Coens a donc décidé d’en assumer une part de responsabilité et de se retirer de la présidence du parti avant la fin de son mandat, qui se termine en décembre.

Le Secrétaire d’Etat Sammy Mahdi, battu de peu par Joachim Coens lors du dernier scrutin en 2019 pour la présidence du parti, a décidé de retenter sa chance, sollicité notamment par beaucoup de membres du parti. S'il reconnaît que le sondage a été "dur à encaisser", le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration tente néanmoins de positiver.

Il se donne pour mission d'éviter la disparition de "la plus belle idéologie du pays", a-t-il dit au micro de Radio 1. Mahdi affirme en tout cas croire en la possibilité d'inverser la tendance pour son parti. Il estime que ce dernier doit davantage être à l’écoute de ce qui préoccupe les différents groupes de la société. Il est d’avis que le CD&V doit redevenir "le parti de la communauté en Flandre".

S'il est élu président du CD&V, Sammy Mahdi quittera ses fonctions au sein du gouvernement fédéral.