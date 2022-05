Annelies Verlinden : "Le problème du CD&V est plus fondamental que le choix d'un nouveau président"

Encore inconnue du grand public avant le formation du gouvernement, cette jeune avocate et conseillère communale à Schoten était une nouvelle-venue en politique après les dernières élections. Sans avoir jamais siégé au Parlement, Annelies Verlinden s'est hissée au sommet de la hiérarchie politique comme ministre de l'Intérieur, et entre-temps comme membre du CD&V le plus populaire, selon De Stemming, le sondage de la VRT et De Standaard.