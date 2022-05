Après Kanye West, le restaurant anversois Veranda a reçu la visite de Dua Lipa

"Nous avions d'abord reçu une réservation pour le jeudi soir pour neuf personnes, sous un nom inconnu", raconte Davy Schellemans, le chef de Veranda. "Cette réservation a ensuite été modifiée en un déjeuner le vendredi pour cinq personnes, mais nous ne savions pas du tout qui viendrait. Dua Lipa est arrivée tout à fait normalement, tout comme une autre invitée, et je ne l'ai même pas reconnue. C'est mon personnel de cuisine qui me l'a signalé, ils ont tout de suite été très enthousiastes."

Schellemans n'a aucune idée de comment Dua Lipa a atterri dans son restaurant. "Mon personnel de cuisine la suit sur Instagram et ils m'ont dit que Dua Lipa publie souvent des posts sur des visites de restaurants, et qu'elle aime beaucoup la bonne cuisine. On dit aussi qu'elle aime les vins naturels, et nous sommes connus pour cela. Pour l'instant, elle n'a rien posté sur nous, mais cela pourrait venir", s'amuse Davy Schellemans. "En tout cas, elle était très agréable et elle a dit qu'elle aimait beaucoup la nourriture. Elle n'avait absolument pas une attitude de diva."