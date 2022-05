Kristof Calvo appelle la Vivaldi à revoir son accord de gouvernement

Le député Kristof Calvo (Groen) demande au gouvernement fédéral de mettre à jour son accord de coalition. "Le gouvernement fédéral composé des libéraux, des socialistes, des verts et du CD&V a besoin d'un nouveau départ et doit renégocier et renforcer l'accord de coalition", a déclaré Kristof Calvo, dimanche dans "De zevende dag" (VRT). Dans le contexte du dernier sondage, il espère ainsi rendre la politique à nouveau plus crédible.