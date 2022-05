La fête des mères : La journée la plus importante pour les fleuristes

Ce dimanche c’est la fête des mères, qui est généralement une journée très importante pour le chiffre d’affaires des fleuristes. Mais en raison de la pandémie et de la généralisation du télétravail, nous avons également pris l’habitude d’acheter davantage de fleurs, sans raison particulière. Et les fleurs ne sont pas vraiment devenues plus chères, ce qui n’est pas le cas d'autres produits. Ce dimanche matin, une équipe de la VRT a pris la température sur le Kouter à Gand.