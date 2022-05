La ministre Meryame Kitir en visite de travail en Palestine

Le programme des 5 jours se focalise surtout sur les conditions de vie des Palestiniens en territoires occupés, plus particulièrement les femmes et les jeunes que la ministre souhaite mettre en avant.

"Le but de son voyage est d'attirer l'attention sur la nécessité d'une protection de qualité pour les Palestiniens vivant sous l'occupation et de donner aux jeunes et femmes en Palestine la perspective d'un avenir plus prometteur", communiquent dimanche les Affaires étrangères. Cela devrait notamment passer par l'enseignement et la mise à l'emploi. "Si les jeunes vont de l'avant, la Palestine a la perspective d'un avenir meilleur", note la ministre, citée par communiqué des Affaires étrangères.

Une visite de terrain est prévue à la zone C, en Cisjordanie, pour se rendre compte de la situation humanitaire, par exemple des difficultés que vivent les femmes palestiniennes qui sont sur le point d'accoucher. A Hébron, la ministre se rendra dans une école. Il y a quelques années, des classes et panneaux solaires qui avaient été partiellement financés par la Belgique via la coopération au développement avaient été détruits par les autorités israéliennes.