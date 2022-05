Plus de 1.000 voitures anciennes rassemblées à l'ACCE à Braaschaat

Plus de 1 000 voitures anciennes sont exposées à l'ACCE, et certaines d'entre elles partiront en Espagne après le week-end pour la 18e édition du "Tour Amical", un rallye uinternational renommé pour voitures anciennes. "Pour la plupart des participants, il ne s'agit pas vraiment d'une compétition, mais plutôt de passer un bon moment", déclare M. Reijntjes. "Cela a commencé comme une initiative entre amis, et maintenant il y a plus de 500 participants".

En raison de la pandémie le "Tour Amical" a dû être reporté à plusieurs reprises, et cette année, il y a également eu un nouveau problème international. "Nous devions organiser la 17e édition à Saint-Pétersbourg en janvier, mais en raison de la situation avec la Russie et l'Ukraine, cela n'a pas pu avoir lieu non plus. Donc maintenant nous allons de Barcelone à Marbella, en Espagne".

Les voitures seront amenées en Espagne par camions à la fin du week-end et les participants les suivront mardi.