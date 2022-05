La Belgique s’offre quatre jours pour renouer ses liens économiques avec le Royaume-Uni

Le programme de cette mission organisée par l'Agence pour le commerce extérieur, le SPF Affaires étrangères et les agences régionales de commerce extérieur (Awex, Hub Brussels et FIT), s'annonce très dense, avec de nombreuses rencontres et visites prévues. La mission emmènera les participants et participantes à Londres, Oxford et Cambridge.

Emmenée par la princesse Astrid, la mission comptera aussi sur la ministre fédérale de l'Énergie Tinne Van der Straeten - qui remplace Sophie Wilmès, mise en congé de son poste des Affaires étrangères -, le ministre wallon de l'Économie et du Commerce extérieur Willy Borsus, le ministre-président flamand Jan Jambon, la ministre flamande de l'Économie Hilde Crevits et le secrétaire d'État bruxellois au Commerce extérieur Pascal Smet. 214 entreprises et organisations, dont des représentants du monde académique, sont du voyage, faisant de cette mission "l'une des plus importantes jamais organisées", selon les Affaires étrangères.