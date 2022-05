Quatre Flamands sur cinq se disent favorables à la prolongation des centrales nucléaires

Les Flamands semblent préoccupés par le changement climatique et se disent prêts à faire certains sacrifices, mais pas n'importe lesquels. C'est ce que révèle l’enquête "De Stemming", réalisée par la VUB et l'Université d'Anvers à la demande de VRT NWS et du quotidien De Standaard. L’un des constats marquants est que 81 % des personnes interrogées se disent favorables à ce que les centrales nucléaires restent ouvertes plus longtemps, même après 2025.