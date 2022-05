Trop petit et donc trop peu séduisant pour l’accouplement, l’éléphant Kanvar doit quitter le zoo de Planckendael

"Il ne fait pas ce qu’il doit faire", explique Ben Van Dyck, coordinateur des soins à Planckendael. "Il est ici pour s’accoupler, mais ça ne fonctionne pas pour le moment, et nous devons donc désormais chercher un autre mâle, plus grand et plus fort que Kanvar", souligne-t-il.

"Kanvar n’a pas eu l’impact nécessaire sur les femelles pour montrer que c’est lui le chef. Pour le moment, c’est les femelles qui font la loi. Notre mâle précédent faisait 7 tonnes. Il y allait, et s’accouplait tout simplement", poursuite le coordinateur.

L’animal a désormais été séparé des deux femelles, dans l’attente d’un déménagement. Lui donner le temps de grandir n'est en effet pas une option pour le parc animalier, car les femelles risquent à terme de ne plus vouloir s'accoupler.

"Les femelles présentes ici sont génétiquement très importantes pour le programme de reproduction. Leur mère d’origine provient en effet de la nature sauvage, et leur matériel génétique est dès lors primordial. L’objectif est donc qu’elles transmettent leurs gènes dans le cadre de ce programme", explique encore Ben Van Dyck.

D’après les soigneurs, il ne s'agit pas forcément d'un adieu définitif. Kanvar pourrait en effet encore impressionner d'autres femelles plus tard.