Un aéronef s'écrase sur la base militaire de Beauvechain, le pilote est décédé

Pour une raison encore indéterminée, un pilote âgé d'une soixantaine d'années et originaire de la région d'Anvers a perdu le contrôle de son appareil, dimanche peu avant 16h. Les pompiers des communes de Wavre et Jodoigne sont arrivés sur place, mais n’ont plus pu rien faire pour sauver le pilote, qui se trouvait seul à bord.

"L'aéronef est tiré par le câble d'un dispositif au sol. Selon certains témoignages, c'est à ce moment que l'accident est survenu. Alors que le planeur se trouvait à une dizaine ou une vingtaine de mètres d'altitude, son aile a basculé. L'absence de portance a dès lors provoqué la chute de l'engin", a expliqué le commandant de la base militaire de Beauvechain.

La victime se trouvait à Beauvechain dans le cadre d'un exercice civil organisé dans le domaine militaire par le club Avia Airsports, précisait la bourgmestre Carole Ghiot.