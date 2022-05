Une centaine de voiliers protestent contre la ferme aquacole au large de Nieuport

Plus de cent voiliers ont emprunté dimanche le chenal portuaire de Nieuport (Flandre occidentale) vers la ferme aquacole du groupe de supermarchés Colruyt, qui se trouve à 5 km au large de la côte, et l’ont encerclée. Ils voulaient ainsi protester non pas contre l’existence de cet élevage de moules et d’huitres, mais contre l’endroit où il a été installé. En raison de sa proximité avec les plages d’Oostduinkerke et Nieuport et de l’existence juste à côté - entre Nieuport et Westende - d’une zone d’exercice de tir de l’armée, les voiliers doivent emprunter une voie plus dangereuse pour sortir du port de plaisance. Le ministre de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborne, se dit prêt à négocier avec les clubs nautiques et le groupe Colruyt.