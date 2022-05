850 kilos d'aliments périmés découverts dans les rayons d'un supermarché d'Anvers

Lors d'un contrôle de la police et des douanes dans le supermarché situé à la Driekoningenstraat à Berchem, il s'est avéré que de nombreux produits n'avaient pas d'étiquettes en néerlandais et que plusieurs denrées alimentaires étaient périmées. Après un contrôle approfondi, 850 kilogrammes de nourriture avariée ont été confisqués. Le magasin a été fermé et mis sous scellés.

La nourriture a été découvertes sur les étagères, prête à être vendue. " Les agents ont vu que certains emballages étaient décolorés. Bien sûr, cela n'est pas autorisé. En outre, il y avait aussi des produits sans prix ni étiquette en néerlandais ce qui n’est pas légal en Flandre. C'est contraire à la loi", déclare Sven Lommaert de la police d'Anvers.

Au total, 8 magasins ont été contrôlés. Quatre d'entre eux ont été découverts alors qu’ils vendaient des produits périmés ou avariés. Un magasin vendait également des pilules contre les troubles de l'érection sans autorisation.