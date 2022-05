De Croo plaide à Berlin pour un nouveau plan de financement et une unification européenne

Plus tôt dans l'après-midi, Alexander De Croo avait été reçu par le président allemand Frank-Walter Steinmeier, avant une rencontre programmée mardi avec le chancelier Olaf Scholz. "Nous avons besoin de l'Allemagne, parce que quand l'Allemagne déploie ses ailes, l'Europe est capable de voler. Pas seulement en raison de sa taille et de sa position (dans l'UE), mais davantage en raison de sa compréhension profonde de l'Ouest et de l'Est, de sa démocratie robuste et de l'État de droit solide qu'elle a bâti après 1945. C'était mon message cet après-midi au président Steinmeier, et ce sera mon message demain au chancelier Scholz".

Ci dessous Alexander De Croo visitant le Musée Juif de Berlin.