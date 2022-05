Le fabriquant des chewing-gums Sportlife et des bonbons King ferme son usine de Turnhout

La ministre flamande de l'Emploi, Hilde Crevits (CD&V), n'a pas non plus apprécié la méthode de communication de l'entreprise suédoise. Mme Crevits a indiqué mardi qu'une telle annonce de fermeture, sans concertation, sans accompagnement des travailleurs, était "inacceptable". "La législation sur le sujet, la loi Renault plus particulièrement, est claire. Les 115 employés de Turnhout ont droit à une information correcte et livrée dans les délais."

Elle attend maintenant que les négociations entre l'employeur et les travailleurs se déroulent sereinement et que toutes les pistes soient examinées, non seulement concernant la préservation de l'emploi mais aussi à propos des aides à fournir au personnel en vue de trouver un autre job.