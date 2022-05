Trois Flamands sur quatre souhaitent que les migrants adoptent notre culture et apprennent notre langue

De Stemming a également sondé les sentiments sur "l'identité nationale". A la question vous sentez-vous plus belges ou plus flamands ? 44 % des personnes interrogées ont déclaré se sentir à la fois flamands et belges. C'est plus que dans une étude précédente de 2007.

C'est surtout le sentiment d'être belge qui semble décliner : 7 % disent se sentir belges et non flamands, alors qu'ils étaient encore 14 % en 2007. Le groupe qui se sent plus belge que flamand a également diminué : de 17 % en 2007 à 12 % aujourd'hui. En revanche, seuls 10 % disent se sentir plus flamands que belges (7 % en 2007).