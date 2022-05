Epidémie de gale à Anvers : les pharmaciens débordés par les demandes de médicaments et de pommade

La gale est une maladie causée par un parasite de la famille des acariens, le sarcopte, qui a la capacité de pénétrer l’épiderme et de s’y reproduire. Le parasite provoque une sensation de démangeaison. Le traitement local de la gale se présente sous forme d'une crème à la perméthrine à l'action insecticide. Celle-ci doit agir pendant 12h, il est donc recommandé de l'appliquer sur tout le corps (sauf le visage qui n'est pas une cible des sarcoptes).

Les pharmaciens d'Anvers ne parviennent plus à répondre à la demande de pommade ou de comprimés contre la gale. En effet, cette maladie contagieuse de la peau, causée par un parasite de la famille des acariens, est de plus en plus fréquente. L'Institut de médecine tropicale (ITG) dispose encore d'un stock de comprimés et propose son aide. Il s'agit de l'ivermectine, un antiparasitaire actif contre certains vers tropicaux et contre le sarcopte de la gale.

"Il y a des problèmes d'approvisionnement international pour les médicaments contre la gale. Il se peut que vous vous vous retrouviez rapidement sur une liste d'attente de plusieurs semaines chez votre pharmacien. Nous avons encore un stock raisonnable à l'ITG. Les patients qui n'arrivent pas à se débarrasser de la gale peuvent prendre rendez-vous avec nous. Ensuite, ils peuvent éventuellement encore recevoir des médicaments contre la gale", a déclaré le Dr Steven Van Den Broucke de l'Institut Tropical d’Anvers sur Radio 2 Antwerpen.