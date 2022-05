La période des taux hypothécaires toujours plus bas est-elle révolue ?

Ces taux hypothécaires plus élevés ont une explication plutôt technique sur le plan financier. En effet, le taux d'intérêt des prêts immobiliers est lié à l'évolution des taux d'intérêt à long terme. Pendant des années, les taux d'intérêt à long terme ont atteint des niveaux historiquement bas et étaient même parfois négatifs. Le taux d'intérêt à long terme est lié au prix des obligations d'État : plus le prix des obligations est élevé, plus le taux d'intérêt à long terme est faible. Ce dernier a été maintenu artificiellement bas ces dernières années parce que les banques centrales ont acheté massivement des obligations d'État pour donner plus d'oxygène à l'économie.

La politique d'achat d'obligations des banques centrales a depuis été quelque peu réduite. En outre, maintenant que l'inflation a fortement augmenté, la banque centrale américaine, la Réserve fédérale, a annoncé à deux reprises qu'elle allait relever les taux d'intérêt à court terme. Cela pourrait ralentir l'économie et freiner à nouveau l'inflation.

Les marchés financiers s'attendent à ce que la Banque centrale européenne fasse de même dans un avenir proche. Les investisseurs vendent donc en abondance les obligations d'État, ce qui entraîne une nouvelle hausse des taux d'intérêt à long terme. Les experts soupçonnent qu'ils vont encore augmenter dans les mois à venir. La Banque centrale européenne pourrait commencer à relever ses taux d'intérêt dès le mois de juillet, a averti mercredi sa présidente Christine Lagarde, alors que la zone euro est confrontée à une flambée de l'inflation.