La Province de Flandre orientale interdit de puiser dans les cours d’eau non navigables

La gouverneure de la Flandre orientale, Carina Van Cauter, a introduit une interdiction temporaire du captage des cours d'eau non navigables et des canaux publics dans un certain nombre de zones de captage. Cette mesure est nécessaire en raison de la sécheresse persistante et des niveaux d'eau très bas. Aucune mesure concernant l'eau potable n'est encore nécessaire.