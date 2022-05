Près de 3 fugues par jour signalées à Child Focus, soit une augmentation de 21%

L'organisation pointe par ailleurs une nouvelle hausse des dossiers d'exploitation sexuelle de mineurs dans la prostitution, avec 57 nouveaux dossiers gérés. Dans la majorité des cas, les victimes avaient entre 14 et 17 ans. En 2021, Child Focus a traité 129 dossiers de sexting (l'envoi d'images ou de messages explicitement sexuels via un téléphone portable) non consensuel, 91 cas de sextorsion (une pratique consistant à extorquer des faveurs sexuelles ou de l'argent en menaçant la victime de diffuser un contenu personnel sexuellement explicite) et 43 signalements de grooming (ou "pédopiégeage", soit le fait pour un adulte de construire une relation avec un enfant, en ligne ou hors ligne, dans le but de faciliter un contact sexuel avec cet enfant).

Quant aux images d'agressions sexuelles d'enfants circulant sur la toile, Child Focus a reçu 2.147 signalements présumés en 2021, en légère hausse par rapport à 2020. Ce nombre représente toutefois une augmentation de 52% par rapport à 2019, souligne l'organisation.

Les enlèvements parentaux internationaux, quant à eux, poursuivent une baisse entamée il y a deux ans. En 2021, Child Focus a traité 370 cas d'enlèvement international d'enfants, dont 276 enlèvements "effectifs". Cette baisse est probablement due aux effets des mesures Covid-19 dans les différents États membres de l'Union européenne, qui ont rendu les voyages de longue durée difficiles voire impossibles, explique la Fondation.