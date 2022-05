Frédéric Van Leeuw : "Par manque de personnel on est obligé de laisser tomber certains dossiers criminels"

Son parquet doit faire face au gigantesque dossier Sky ECC, du nom d'un système crypté utilisé par les trafiquants de drogue, qui représente 459 dossiers, 4.481 suspects, 9 magistrats disponibles 24h/24 et 1.000 ETP utilisés en un an. Or, les moyens policiers manquent. Les autorités judiciaires ont pu pénétrer dans les téléphones cryptés et ainsi lire des millions de messages provenant de bandes criminelles. Cela a donné lieu à des centaines de nouveaux dossiers, entre autres sur la grande criminalité dans le monde de la drogue. Mais tous ces nouveaux dossiers doivent être instruits, or ces dernières années, le monde judiciaire a dû se contenter de moins d’enquêteurs.

"Sky ECC change complètement la donne. Nous avons une énorme quantité de preuves, un milliard d'enregistrements de communications. En un an, 1 000 personnes à temps plein y ont travaillé sur un total de 2 000 enquêteurs de la police judiciaire fédérale. C'est un énorme investissement. Mais il y a aussi d'autres dossiers que nous devons continuer à traiter, comme la traite des êtres humains ou la criminalité financière, et nous devons donc faire des choix et parfois laisser tomber certains dossiers."