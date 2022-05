Polémique et indignation après l’attribution d’un prix culturel flamand à un documentaire coronasceptique

Comment cette série documentaire est-elle parvenue à remporter le Prix du public Ultimas ? Les Prix culturels flamands existent depuis 20 ans et ont été rebaptisés les Ultimas en 2017. Les lauréats dans les catégories telles que les arts du spectacle, la littérature, la musique ou les arts visuels sont désignés par un jury professionnel. Mais cette année, pour la toute première fois, un prix du public Ultimas a également été décerné.

Ce nouveau prix est destiné aux "personnes et organisations qui ne peuvent pas facilement être placées dans une catégorie Ultimas", telles que les expositions, les événements, les jeux de lumière, les festivals, les expositions, les spectacles musicaux, etc... Le public était libre de désigner ses artistes ou ses événements culturels préférés via un formulaire de vote en ligne.

Les conditions d'éligibilité au prix étaient plutôt concis. Une nomination est ainsi possible pour tous les "événements, organisations et personnes qui contribuent à l'élargissement de la culture" et qui ont touché un large public en 2021. Les seuls motifs d'exclusion sont les "contenus obscènes" et tout ce qui a "un lien avec une idéologie ou un parti politique particulier".

La liste finale, très diversifiée, contenait plus de 120 artistes, événements et festivals. Le chanteur Arno, récemment décédé, y figurait par exemple, tout comme le Cirque Ronaldo, le podcast De Volksjury, le collectif de théâtre SKaGeN, le Festival du film de Gand, et… la série documentaire Tegenwind.