Le code orange dans les forêts et réserves naturelles de toute la Flandre

Par ailleurs, depuis le 1er janvier une interdiction permanente de puiser dans les cours d'eau écologiquement les plus vulnérables est en vigueur dans le Limbourg. À partir de vendredi, une interdiction de retrait temporaire plus large sera ajoutée, a décidé le gouverneur Jos Lantmeeters.

Le décret, qui comprend un certain nombre d'exemptions pour les services d'incendie et l'abreuvement du bétail, restera en vigueur tant que la sécheresse se poursuivra. Il reste possible pomper de l'eau des voies navigables et des voies d'eau où aucune interdiction n'est en vigueur. En ce qui concerne l'eau potable, il n'y a actuellement aucun problème, semble-t-il.