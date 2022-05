"N'allez pas aux toilettes quand il pleut" : une campagne interpellante pour sauver les cours d'eau bruxellois

"Retenez-vous de faire pipi et caca quand il pleut" : c’est par ce message percutant et quelque peu perturbant que l’organisation Canal It Up souhaite sauver les cours d'eau de Bruxelles. "Le canal et la Senne sont fortement pollués par les eaux usées qui se déversent dans les deux cours d'eau lorsqu'il pleut. Nous avons étudié l'ensemble du système et le problème n’est pas évident, mais nous avons finalement trouvé une solution : retenez-vous de faire pipi et caca quand il pleut", lance Pieter Elsen de Canal It Up.

Selon l'organisation, 10 millions de mètres cubes d'eaux usées sont déversés chaque année dans les cours d'eau bruxellois. "Nous n'avons qu'un seul système d'égouts à Bruxelles dans lequel se déversent à la fois les eaux de toilettes et les eaux de pluie. Lorsqu'il pleut, le système d'égouts ne peut pas faire face et l'eau déborde vers le canal et la Senne, ce qui les pollue", explique Pieter Elsen.

L'action se veut avant tout ludique : les Bruxellois ne doivent évidemment pas réellement se retenir d'aller aux toilettes lorsqu’il pleut, mais la campagne tient par ce biais à attirer l'attention des habitants sur la pollution des cours d'eau.

"En définitive, la solution réside dans un plan d'investissement majeur visant à déconnecter les eaux de pluie des égouts. Cette eau de pluie doit être infiltrée dans le sol, s'écouler à un rythme plus lent ou être stockée, puis être utilisée, par exemple, pour aller aux toilettes", explique Pieter Elsen. "La boucle sera ainsi bouclée".