Face aux sécheresses répétitives, un agriculteur construit un silo de 185.000 litres pour récolter l'eau de pluie

"Nous avons constaté qu’il est devenu de plus en plus difficile d'approvisionner les champs en quantité suffisante. Et ce problème ne survient plus uniquement en été", explique Michaël Vanhulst.

Le réservoir, qui est actuellement en cours de construction sur le terrain de la ferme, permettra de stocker une importante quantité d’eau. "Lorsqu’il pleut, l'eau des gouttières des porcheries s'écoulait jusqu’ici dans le fossé. Je me suis donc dit que l’on ferait mieux de la récolter", raconte encore l’agriculteur.

"Le silo peut contenir 185.000 litres d'eau. Dès qu’il sera terminé, nous pourrons utiliser cette eau dans nos champs. C'est un sacré investissement, mais à long terme, c'est une solution pour pouvoir continuer d'entretenir de beaux champs de fleurs", conclut-il.