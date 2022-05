Soins de santé : La part des travailleurs étrangers a augmenté de 30% au cours des 7 dernières années

Parmi les citoyens de l'UE actifs dans le secteur des soins en Belgique, la plupart sont originaires des Pays-Bas, de France, d'Allemagne, de Pologne et de Roumanie. Parmi les citoyens non européens, on retrouve surtout des travailleurs originaires du Maroc ou du Congo dans les hôpitaux, les centres de revalidation et les maisons de repos et soins belges, détaille Acerta.

"La plus forte présence de travailleurs de nationalité différente dans notre secteur des soins de santé est une bonne chose ainsi qu'une évolution logique, compte tenu de la migration. La pénurie de main-d'œuvre amène également les institutions de soins à chercher à recruter du personnel au-delà des frontières nationales", ajoute Mme Couchard, précisant que "le besoin de se faire le reflet de la société constitue une tendance actuellement présente chez de nombreuses institutions de soins".