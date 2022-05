Un premier jeune sans-abri s'est installé dans une "tiny house" à Gand

L'organisation sans but lucratif aPart propose diverses activités pour les jeunes et soutient également les jeunes adultes de 17 ans et plus qui veulent ou doivent vivre de manière indépendante mais ne disposent pas d'un réseau pour les aider. "Nous avons remarqué qu'il était de plus en plus difficile de trouver des logements pour nos groupes cibles sur le marché privé à Gand", explique Laura van Eijndhoven, stagiaire chez la vzw aPart.

"De plus en plus de jeunes deviennent des sans-abris en raison du manque de logements, nous devions donc trouver une solution. C'est la première fois que nous disposons de notre propre logement d'urgence, qui est une tiny house. Il s'agit d'une toute petite maison mobile, où un jeune adulte peut séjourner temporairement.