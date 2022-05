Bénévoles et victimes des inondations formeront ce 15 mai une chaîne humaine le long de la Vesdre

Les 14 et 15 juillet derniers la Belgique toute entière était bouleversée par les pluies diluviennes qui s’abattaient surtout sur la Wallonie et le Limbourg, entrainant la crue rapide de nombreux cours d’eau dont la Vesdre (photo), la Hoëgne, l’Ourthe et l’Amblève. Les inondations touchaient des dizaines de communes de plusieurs provinces, semant sur leur passage la panique, la destruction et la mort. Quarante-et-un citoyens y ont laissé la vie et tellement d’autres la santé.

Une autre vague prenait forme, immédiatement, dans le sillon de l’eau destructrice : celle de la solidarité et de l’entraide. Une nuée de bénévoles, venus pour une grande part de Flandre et des Pays-Bas, descendait vers les régions sinistrées du sud du pays et y organisait rapidement un soutien efficace et durable, alors que les autorités fédérales, provinciales et locales se montraient souvent trop lentes sur le terrain.