Jérémie Makiese emmène la Belgique en finale de l'Eurovision

La grande soirée finale est programmée samedi. Le concours Eurovision de la chanson est organisé par l'Union européenne de radio-télévision (UER), qui rassemble les radiodiffuseurs publics européens.

Un tirage au sort a décidé du passage des artistes en première ou en deuxième partie d'émission. Les producteurs ont ensuite déterminé eux-mêmes l'ordre exact pour offrir "le spectacle le plus passionnant possible". Samedi, le coup d'envoi sera donné par la République tchèque. L'Estonie fermera le bal. L'Ukraine sera 12e sur la scène.

Les autres pays pressentis pour la victoire sont le Royaume-Uni, la Suède et l'Italie, pays hôte, qui seront respectivement 22e, 20e et 9e. La Belgique n'a gagné qu'une seule fois, grâce à Sandra Kim et son "J'aime la vie" en 1986.

Cette année, les pronostics placent l'Ukraine gagnante du concours, une position qui sonnerait comme un symbole, à l'heure des bombardements russes. Reste à voir si les votes du public et des jurys professionnels donneront raison aux bookmakers internationaux.