Le CD&V veut un successeur à Beke après le week-end et un nouveau président au plus tard le 15 juillet

Le ministre flamand de la Santé et du Bien-être annonçait jeudi soir avoir donné sa démission, "pour donner de l’oxygène" au CD&V et ouvrir la voie à un nouveau président de parti que serait Sammy Mahdi, dont il affirme "soutenir pleinement" la candidature. Wouter Beke faisait cette annonce entouré de membres de son cabinet, de son épouse et de sa fille. Il expliquait aux journalistes que la mort d'un bébé de six mois, le 18 février dernier dans une crèche de Mariakerke (région gantoise), "l'a touché plus qu'il ne voulait l'admettre au monde extérieur".

Il a aussi indiqué que le sondage diffusé vendredi dernier par VRT NWS - et qui faisait du CD&V la plus petite formation de Flandre, avec 8,7% des intentions de vote - a également joué un rôle dans sa décision. Wouter Beke a ajouté qu'il retournerait siéger à la Chambre et qu'il coopèrerait avec la Commission d'enquête sur l'accueil à la petite enfance mise sur pied par le Parlement flamand.