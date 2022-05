Le confinement obligatoire des volailles sera levé ce samedi

Etant donné la diminution nette du nombre de cas constatés ces dernières semaines, les mesures de protection sont partiellement levées. L'obligation de confinement des volailles ne sera ainsi plus obligatoire, tout comme le fait de devoir les abreuver à l'intérieur ou sous des filets. Cependant, la vigilance reste de mise, le virus de la grippe aviaire étant toujours présent chez les oiseaux sauvages.

C'est pourquoi les volailles devront toujours être alimentées à l'intérieur. De même, bien qu'il n'y ait plus d'obligation de garder les volailles à l'intérieur, l'Afsca recommande toujours de placer les volailles sous filets afin d'éviter tout contact étroit avec les oiseaux sauvages.

Le virus hautement pathogène de la grippe aviaire qui a circulé de novembre 2021 à mars 2022 en Belgique, a été à l'origine de 6 contaminations chez des détenteurs professionnels et amateurs. Ces foyers et cas ont été détectés dans les communes de Alveringem (Flandre occidentale), Ravels (Flandre occidentale), Veurne (Flandre occidentale), Bocholt (Limbourg), Vrasene (Flandre orientale) et Meulebeke (Flandre occidentale).

Dans les zones autour des foyers, des mesures supplémentaires ont été imposées afin d'empêcher la propagation du virus. En outre, 83 cas de ce virus hautement pathogène ont été découverts chez des oiseaux sauvages dans différents endroits en Belgique depuis le 29 novembre 2021, précise l'Afsca.