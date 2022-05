Le Prix Reine Mathilde décerné à l'asbl anversoise Brake-Out

Les projets sélectionnés par le Fonds visent, par exemple, à encourager les jeunes à faire entendre leur voix auprès des pouvoirs locaux, à les impliquer dans des actions pour lutter contre l'exclusion sociale ou à mettre sur pied une maison de jeunes avec des projets solidaires. Chaque projet reçoit un soutien financier de 3.000 à 7.000 euros, pour un total de 120.000 euros.

Depuis cette année, les projets bénéficient en plus d'un accompagnement professionnel pour transformer l'idée en solution concrète. L'ASBL Brake-Out, en tant que lauréate, recevra un soutien complémentaire de 10.000 euros. Active dans différentes régions de Flandre, cette association accompagne des jeunes adultes porteurs de handicap mental dans l'acquisition de nouvelles expériences et l'élaboration d'un projet d'avenir.

Des étudiants étrangers qui participent au programme Erasmus avec la Haute École Artesis Plantijn (photo), à Anvers, apprennent à connaître les talents et intérêts des jeunes et les aident à trouver un stage dans une entreprise ou organisation des environs. "En donnant une place aux talents des jeunes avec un handicap mental, on leur permet de grandir et de développer leur confiance en eux. Ils pensent en termes de possibilités et plus de limites", explique la directrice de Brake-Out, Katrien De Baets.

"Les jeunes étudiants Erasmus découvrent les possibilités de leurs pairs d'une manière différente et apprennent à connaître la ville en établissant des liens efficaces. Les entreprises et les organisations se montrent plus ouvertes et voient l'opportunité de travailler avec des groupes cibles a priori moins évidents".

La Haute Ecole Artesis Plantijn va elle aussi accueillir des jeunes en stage, notamment dans sa bibliothèque. L’un d’entre eux, Tom, se réjouit de cette expérience. "Grâce à Blake-Out, je sais mieux ce que je veux faire. Parce que je doutais avant. Cela pourra être travailler dans un restaurant ou une école. Mais mon but est de devenir un jour professeur d’anglais", expliquait Tom à Radio 2.