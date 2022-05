Des centaines de fans rendent un dernier hommage à Arno à Ostende

Plusieurs centaines de personnes étaient présentes afin de rendre un dernier adieu à l'icône belge de la chanson, dont les cendres ont été dispersées en mer du Nord. La cérémonie d'adieu proprement dite a eu lieu à la demande de l'artiste dans l'intimité. Les personnes rassemblées sur l'ancienne estacade ont applaudi au passage du bateau transportant les cendres.

L'artiste luttait contre un cancer du pancréas depuis la fin de l'année 2019. Né le 21 mai 1949, il allait avoir 73 ans. Arno Charles Ernest Hintjens est né à Ostende le 21 mai 1949. Il s'est passionné pour la musique dès son plus jeune âge. À dix-huit ans, il quitte Ostende pour parcourir l'Europe et certaines régions d'Asie, seul avec sa guitare. Il gagnait son argent en chantant. Il a percé au début des années 80 avec le groupe T.C. Matic. Après quelques années, le groupe s'est séparé et il s'est lancé dans une carrière solo.

Ostendais de naissance, Arno Hintjens résidait à Bruxelles depuis les années 80 et fréquentait assidûment le quartier de la place Sainte-Catherine à Bruxelles.

Il est connu pour les morceaux tels que "Les filles du bord de mer", "Putain, putain" ou encore "Les yeux de ma mère".