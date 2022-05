Des véhicules immobilisés par la police à Malines après des rodéos urbains

Vendredi après-midi, la police de Malines-Willebroek a reçu plusieurs plaintes pour comportements dangereux au volant à Mechelen-Zuid. Dans le quartier de la Mahatma Gandhistraat, des rodéos ont été signalés. Dans la Kardinaal Cardijnstraat, une patrouille de police a arrêté les voitures et des inspecteurs de police ont demandé aux conducteurs d'adapter leur conduite.

Plus tard dans l'après-midi, une autre plainte est parvenue à la police, cette fois lors d’un cortège de mariage dans la Veldenstraat, des feux de Bengale ont été allumés. Les chauffeurs qui avaient été interpellés plus tôt dans la journée faisaient partie de ce cortège. Sur le Veemarkt, les conducteurs impliqués se doublaient à une vitesse excessive, selon les témoins. La police a également constaté les infractions via le réseau de caméras ANPR avec reconnaissance des plaques d’immatriculation.



Vers 18 heures, la police a identifié 3 des véhicules repérés plus tôt dans la journée sur Raghenoplein. Sur la base des différentes plaintes, des rapports des inspecteurs de police, des images des caméras de surveillance et du non-respect des convocations, les voitures ont été immobilisées.