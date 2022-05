Hommage au peintre Paul Delvaux à "Cabin Art" à Saint-Idesbald

Il y a une histoire d’amour entre le peintre Paul Delvaux et Saint-Idesbald. C'est en 1947 que Delvaux rencontre sa bien-aimée Anne-Marie De Martelaere à Saint-Idesbald. Il avait quitté sa femme pour elle. Le musée Delvaux a ouvert ses portes à Sint-Idesbald il y a exactement 40 ans. On peut y admirer l'œuvre abondante et riche de l'artiste. Comme on célèbre cette année le 125e anniversaire de la naissance du surréaliste belge, il est tout naturel que lors de la 14e édition de Cabin Art, Delvaux soit à l'honneur.