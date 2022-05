Record du monde battu à Gand : 443 couples se donnent un "baiser italien" façon "La Belle et le Clochard"

Vendredi soir, 1 800 personnes se sont réunies pour battre le record du monde du "baiser italien". C'est un baiser spécial qui est échangé tout en mangeant un spaghetti et en rapprochant de plus en plus l'un de l'autre. À la fin, vous donnez à votre partenaire un baiser sur la bouche. Ce baiser est devenu mondialement célèbre grâce au célèbre dessin animé de Walt Disney "La Belle et le Clochard".

La représentante officielle du Guinness World Records, Lena Kuhlman, était assistée de 20 stewards pour vérifier si les participants avaient bien effectué correctement la tentative de record. Pas moins de 433 couples ont mené à bien la tentative et le nouveau record mondial figurera dans le livre Guinness des records en 2023.