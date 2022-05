Réduire certaines dépenses ou faire preuve d’inventivité ? Comment les Flamands font-ils des économies ?

"Les voyages, les repas au restaurant, l’achat de vêtements et de chaussures. En fait, tous mes plaisirs sont réduits. Malheureusement, c'est nécessaire pour pouvoir continuer à payer mes factures en tant que personne seule." C'est ainsi que Véronique Vertongen résume ce qu'elle fait actuellement pour faire des économies.

Et elle n'est pas la seule. La VRT NWS a reçu plus de 600 réponses à son appel, et il semble que davantage de personnes ont choisi de ne pas faire de voyages ni d'activités de loisir pour le moment. Cela va de la réduction des repas au restaurant à l'annulation des abonnements à des services de streaming, en passant par l'annulation du soutien à une bonne cause.

Les produits plus chers ne se retrouvent plus dans les caddies et sont remplacés par des alternatives moins chères ou des produits blancs. Lizzy G. "utilise moins sa voiture" en raison de la hausse du prix du carburant et est obligée "de faire venir l'aide-ménagère tous les quinze jours au lieu de toutes les semaines".

Goedele Van Wijnsberghe doit faire des coupes dans ses sorties culturelles. Et Sally Janssen économise sur son "luxe personnel" et ne prévoit plus, pour le moment, de rendez-vous chez l'esthéticienne ou chez le coiffeur.

Jeremiah Aelbrecht souligne que la réduction des dépenses n'est pas toujours une chose négative. "J'ai trouvé une motivation supplémentaire pour arrêter de fumer", écrit-il. "Cela représente facilement une économie d'environ 100 euros par mois".