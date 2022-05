Tirs de mortiers d’artifice à Deurne : Deux suspects interpellés après une course-poursuite

Les habitants de la De Gilmanstraat ont été surpris vers 22h30 vendredi soir par des détonations. Comme dans la nuit de mercredi à jeudi, de gros feux d'artifice ont été tirés sur la même maison. Les dégâts sont apparemment limités.

Les feux d’artifice ont été tirés par deux individus qui se trouvaient à bord d'une voiture immatriculée aux Pays-Bas. La police a pu identifier la véhicule grâce aux images des caméras de surveillance et aux témoins. Une course poursuite s'est engagée jusqu'à la frontière néerlandaise, où la police néerlandaise a pris le relais. "Deux personnes ont finalement été arrêtées 20 km plus loin", a déclaré la porte-parole du parquet d'Anvers, Lieselotte Claessens.

Le parquet a requis un juge d’instruction pour "destruction par explosion" et "infraction à la loi sur les armes". L’enquête devra déterminer si l’incident est lié au milieu de la drogue à Anvers, comme c'est souvent le cas pour des incidents similaires.