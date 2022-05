Concours Reine Elisabeth : la Belge Stéphanie Huang parmi les 24 demi-finalistes

Les demi-finales se dérouleront à Flagey dès ce lundi 16 et jusqu’au 21 mai, avec des séances à 15h et 20h. Quatre demi-finalistes se présenteront à chaque séance: les deux premiers interpréteront un des deux concerti pour violoncelle de Joseph Haydn et seront accompagnés par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Vahan Mardirossian. Après la pause, deux autres violoncellistes présenteront leur récital avec piano.

Ce récital comprendra l’œuvre imposée inédite pour violoncelle et piano commandée au compositeur brugeois Daan Janssens.