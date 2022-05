Contamination aux PFAS constatée sur le domaine militaire de Ryckevelde

"C'est maintenant à la Défense de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation", a déclaré l'échevin de l'environnement Jan Vanassche. Après le scandale de la pollution au PFOS - l'acide perfluorooctanesulfonique, qui appartient à la plus vaste famille des per- et polyfluoroalkylées (PFAS) - autour de l'usine 3M à Zwijndrecht, près d'Anvers, le gouvernement flamand a demandé à toutes les communes de signaler les zones de leur territoire qui pourraient avoir été exposées à une telle pollution.

Le domaine militaire de Ryckevelde, où se déroulent des exercices anti-incendie, était notamment dans le collimateur. "L'OVAM demande à la Défense de désigner un expert en sols pour déterminer l'étendue exacte de la contamination en vue d'un assainissement", a indiqué l'échevin Jan Vanassche.

En attendant, il est conseillé à la population de limiter sa consommation de légumes ou de fruits cultivés localement et de ne pas utiliser l'eau des puits comme eau potable. Le domaine de Ryckevelde abrite le "Damage Control Centre" (DCC) de la Marine, qui y organise des exercices d'extinction d'incendies à bord de ses bâtiments, pour préparer les équipages à faire face à des situations d'urgence sur un navire.