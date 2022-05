Réunion au sommet du CD&V pour les successions de Wouter Beke et Sammy Mahdi

Une réunion au sommet a eu lieu samedi au parti démocrate-chrétien flamand pour se pencher sur la succession du ministre de la Santé et du Bien-être Wouter Beke au gouvernement flamand et sur l'éventualité d'une succession de Sammy Mahdi au poste de Secrétaire d'Etat à l’Asile et la Migration au gouvernement fédéral. Mahdi est en effet candidat à la présidence du CD&V, pour succéder à Joachim Coens (photo archives) démissionnaire.