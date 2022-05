Un enfant tué par un coup de sabot dans un manège de Lierre

"Un petit garçon de 2 ans et demi se trouvait samedi soir dans un manège équestre à Lier. A un moment donné, il a échappé à la surveillance de ses parents et a reçu un coup de sabot d’un cheval qui se trouvait dans les parages", indiquait Lieselotte Claessens du parquet.

"L’incident s’est produit vers 22h. Le petit garçon a été emmené à l’hôpital dans un état critique et y est décédé".

"Notre attention s’est concentrée sur les soins médicaux à apporter à l’enfant et au soutien à apporter aux parents", précisait Claessens. On ne sait encore ce qui s'est exactement passé et si les consignes de sécurité imposées par le manège ont bien été respectées, "mais pour l’instant tout porte à croire qu’il s’agit d’un tragique accident", concluait Lieselotte Claessens.