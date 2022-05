Vainqueur 1-3 à l'Antwerp, le Club de Bruges sacré champion pour la 18e fois

Par contre, l’entraineur du Club Brugeois Alfred Schreuder a surpris en titularisant Eduard Sobol et Adamyan et en laissant Dennis Odoi sur le banc. Le Club s'est directement porté aux seize mètres et a aussitôt semé la panique dans la défense anversoise sur un centre devant le but de Skov Olsen (2e). Le moment de consternation passé, les visiteurs ont répliqué avec Koji Miyoshi, qui a servi Aly Samatta dont le tir a été bloqué par Nsoki (3e).

Par la suite, cela a été un peu la confusion avec des duels vifs jusqu'à ce que Samatta ne tire sur le poteau alors qu'il s'était retrouvé face à face avec Simon Mignolet après s'être faufilé entre Nsoki et Brandon Mechele (14e). L'attaquant tanzanien allait se montrer plus efficace à la passe lorsqu'il a patienté avant de rendre le ballon à Frey, qui l'a placé dans l'angle opposé (19e, 1-0). L'Antwerp était lancé et aurait largué le Club sans un triple exploit de Mignolet sur un tir de Ritchie De Laet (23e), une intervention à même la ligne devant Samatta (24e) et sur un coup de tête du même Tanzanien (35e).